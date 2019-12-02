網民熱話：圖公審港鐵客唔讓座　反遭圍插「你望到唔出聲？」

有人疑不滿有乘客不讓座給長者，圖在網上公審，反惹網民批評。

單憑一張相就圖公審？有機會惹來其他人反感。近日有網上流傳一張照片，老人家站在港鐵車門位置，旁邊是座位，有一對男女坐着，有人疑不滿這對男女「不讓座」，拍照圖公審他們，但結果網民似乎「唔受落」，反問拍照者「你望到唔出聲？」。

有網民上周五（29日）Facebook群組「香港交通突發報料區」上載的照片所見，地點在港鐵車廂。一名戴帽的老人家瑟縮在車門位置，並且低着頭。而旁邊座位上的一對男女正望着手機。事主見狀大感不滿，決定拍照放在社交媒體圖公審，並發貼文批評，「唔通老人家要優先座先有得坐？」但卻反被網民質疑其行為，反問「齋影老人家會有位坐？」，甚至直斥「關你咩事」。

事件引起網民熱烈討論，有人直斥其行為「無聊」，認為屬「看圖作文」，亦有人認為是「以偏概全」，反問「你唔影晒成車人？」，甚至建議應刪除貼文。

網民有話說：

Wildy Chan：你有無提一提他們，可能他們不知，我淨係知你顧住影相！

Jacky Chan：如果睇唔過眼，做咩唔即場講？

Tam Tamm：唔好成日影上網公審人啦，無前無後，又唔知阿婆係咪坐完起身準備落車。

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