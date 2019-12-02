巴籍漢瘋狂駕駛五公里　被交警擎槍制服

南亞男司機涉瘋狂駕駛被捕！昨晚(1日)9時許，警方新界北總區交通部執行及管制組人員，於元朗公路以配備自動車牌識別系統的警車巡邏期間，發現一輛黑色私家車上的行車證過期未續，遂駛上前截停該車，惟私家車司機未有按指示停下，反加速轉入青山公路往屯門方向行駛。

黑色私家車駛至青山公路洪水橋段近丹桂村路時，前方有兩輛私家車因應交通燈號停下，涉事黑色私家車疑收掣不及，猛撼其中一輛私家車車尾，繼而將其推前，殃及前面一輛私家車，釀3車連環碰撞，涉事3車分別頭尾損毀，其中一輛白色私家車車尾泵把脫落。

其時警車追至，一名南亞裔男子由涉案黑色私家車步出，並向洪福邨方向逃去，期間有警員落車對男子作口頭警告並擎槍戒備，其後終在洪安里制服男子。

經調查，警方以涉嫌「瘋狂駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有有效行車證」將該名21歲巴基斯坦籍持香港身分證男子拘捕帶署扣查，案件交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。捱撞的私家車上一名姓謝(24歲)男司機及姓吳(24歲)男乘客受傷報稱頸痛，其後清醒送往屯門醫院治理。