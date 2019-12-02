修例風波：理大成政府代罪羔羊　林大輝指復修費全負責於理不合

警方封鎖被示威者佔據的理工大學校園13日後於上周五(11月29日)解封，校方接收校園後，繼續封閉修復校園，只限校方授權人士入內。理大校董會主席林大輝今早(2日)出席電台節目表示，現時校園仍滿目瘡痍，昨日(1日)更發現新一批汽油彈，情況相當危險，目前所有升降機停用，多處漏水，復修工作困難，影響教學環境。

他續指實驗室受到破壞，科研工作中斷，研究進度受影響，未必能夠恢復，亦可能涉及洩漏知識產權的問題，盤點損失的工作希望在下周或不久將來有結果，最大目標是明年1月中復課。

至於復修費用方面，林認為理大在事件中十分無辜，示威者的對象並非理大師生而是政府，只是「借個場」去表達訴求，理大因為政府管治問題成為代罪羔羊，全部費用由理大「找數」是於理不合，政府有責任承擔有關費用。

對於政府向立法會財務委員會抽起與理大有關的工程撥款申請，林強調理大圖書館的工程必須進行，因為圖書館已使用多年，學生人數不斷增加，不擴建會影響學習質素。他亦明言不知道建制派議員不支持撥款的原因，但社會問題不是只由教育問題造成，而說服建制派的責任在於政府。

他又指，留守者並非針對理大，因此早前向警方表明，希望警方不要進入校園，讓各方人士先行勸喻，避免出現武力對武力的暴力升級情況。他認為今次事件在校方的指揮小組協調下和平解決是不幸中的大幸，並形容理大就像他的第二個家，看見校園被破壞十分傷心，希望校園可盡快復修。