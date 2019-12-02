賀一誠率新班子亮相　指上任後即投入準備明年4月施政報告

澳門第5任行政長官賀一誠今早(2日)率領其施政團隊會見傳媒。賀表示，他與施政團隊將於12月20日就職，並會立即投入工作，首要是準備明年4月發表的施政報告，並指管治新班子提名已報請中央，且獲中央完全接受。

賀一誠表示，澳門特區政府將站在新的歷史起點，協同奮進、變革創新、解放思想、科學決策、敢於作為，嚴格按照基本法及憲法辦事，推進「一國兩制」、澳人治澳、高度自治。他認為團隊的組成體現變革創新，不同崗位服務特區，又指與團隊有共同的思維，關注及重視收集市民的建議，作為政府未來開展工作的重點，願意接受市民批評及問責。

在提名新一屆施政團隊時，賀提到有很多考慮，並反反覆覆對比，很多公務員默默耕耘，做了很多事務。他以未來社會文化司司長歐陽瑜為例，指對方在身份證明局範疇的服務意識做得十分好，而社會文化司是需要服務意識最強的司，不論醫療、社保、文化、體育等均要面對市民。

賀續稱，未來經濟財政司司長李偉農在市政部門工作十分久，聽到好多市民意見；中小微企佔澳門經濟結構數量的大比例，李是貼身知道中小微企的問題。至於羅立文則在過去5年完成了很多前2任司長遺留下來的問題，而羅十分廉潔，運輸工務司是十分敏感的部門，若不廉潔，市民便有很多懷疑和不必要推測，會影響政府施政，他更形容「落咗好多口水」請羅留任運輸工務司司長，雙方有共識會共同為澳門做很多工作，例如公屋、輕軌等，他相信對方可以做到。

澳門第5屆特區政府候任主要官員及檢察長分別為行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、保安司司長黃少澤、社會文化司司長歐陽瑜、運輸工務司司長羅立文、廉政公署廉政專員陳子勁、審計署審計長何永安、警察總局局長梁文昌、海關關長黃文忠，以及檢察院檢察長葉迅生。