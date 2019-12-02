修例風波：80%受訪社企經營困難　11%恐執笠

港鐵站因近月的示威活動不時需要關閉，令社企亦沒法營運。

香港飽受反對修訂《逃犯條例》、中美貿易戰等衝擊，連社企亦慘受牽連。香港社會企業總會今日(2日)發表調查結果，受訪的103間社企中，80%表示出現經營困難，自今年6月開始更錄得虧蝕，92.2%受訪社企表明對未來前景感到負面或非常負面，促請政府推出特別補助金等措施，幫社企渡過難關。

現時全港有約600多間社企，社企總會上月訪問103間社企，了解近期的經濟及社會狀況對社企營商環境的影響。結果顯示，餐飲業達到嚴重虧損的程度，其次是教育培訓業。面對目前困境，有81%受訪企業表示會暫緩業務擴張，27%稱會縮減人手，另有21%表示會縮短工時。另有11%社企認為結業的機會高逾50%。

總會義務秘書鍾偉成指出，部分社企位於大學或港鐵站內，過去因示威活動，不時有港鐵站需要關閉，令社企沒法營運，加上大學提早結束學期，依賴教職員及學生光顧的社企便難以營運，關門的時間較多。

鍾本身持有一間社企，專售復康用品及生活百貨。他指，2間售賣復康用品的店舖位於油尖旺區，曾因區內有示威行動，而在1個月內有2至3日需要停運，另有2間位於灣仔及銅鑼灣的生活百貨用品店，同樣因示威活動而要關店2至3天，公司整體營業額下跌逾10%。他直言示威風波持續，「睇唔到會喺短期內完結」，加上中美貿易戰及市民消費意欲下跌所影響，對未來經營環境感到不樂觀。

總會義務理事吳宏增表示，社企大多聘請殘疾人士，若社企面臨營運困難，擔心會影響弱勢社群的就業。他指，上星期曾約見勞工及福利局副局長徐英偉表達意見，引述副局長稱對社企面對的問題感到理解，但因涉及公帑，若要撥款將需要一段時間。吳認為，政府應參考私人基金會，向每個合資格社企發放一次性補助金6萬港元，另鼓勵公營機構或大型企業為社企減免最少6個月租金等。