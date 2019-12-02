北京婦$300手錶賄銀行職員助開戶　官：內地可以咁㗎？

案件在九龍城法院再訊，涉案公司董事的控罪獲撤消；他的妻子則認罪。

六旬內地公司董事及其妻子，今年8月來港申請銀行公司戶口，期間涉嫌把一個裝有價值約300港元的解放軍限量版腕錶的袋放在職員櫈底，以利誘職員讓他們開戶，2人被控一項向代理人提供利益，案件今日(2日)在九龍城法院再訊。就公司董事方面，控方作不提證供起訴，其控罪獲撤消；他的妻子則認罪。辯方求情時指被告「唔熟悉、唔習慣香港法律」，惟裁判官質疑：「內地可以咁㗎咩？」

裁判官續指即時監禁是必須，只是刑期長短尚有商榷餘地，將案押後至12月16日，以索取女被告醫療及背景報告，期間她需要還押看管。

67歲被告韓先利，為香港滙霖國際財務集團有限公司(滙霖)獨資董事兼股東，另一61歲被告馬振蓮，報稱為退休人士，為韓的妻子及滙霖獲授權簽署人。兩人均來自北京。

控罪指2人於今年8月23日，無合法權限或合理辯解而向滙豐銀行一名僱員提供一隻手錶的饋贈，作為協助他們在滙豐銀行開設滙霖的公司戶口的誘因或報酬。

案情指，當日2人同到案中的滙豐銀行擬開設公司戶口，聲稱涉及以億計資金。期間女被告趁職員往取茶點予他們時，把一個袋子放在職員桌椅下。在商談期間，女被告又拿出水果給銀行職員，對方直接拒絕。商談完成後被告離開，職員始發現桌椅下的袋子，內藏手錶，於是打電話給被告，被告拒絕收回，指是送給他的小禮物，以表謝意。最後銀行拒絕被告的開戶申請，欲透過電郵通知時，卻得悉電郵地址失效。

辯方求情時指，女被告退休前是解放軍後勤人員，患有心臟病，事後感到焦慮，「成日喊，無胃口」，已知道犯錯及承心悔改，並親自撰寫求情信，內容指她「唔熟悉、唔習慣香港法律」。另外，案中銀行沒有損失，涉案腕錶價值不高，而且該錶是女裝，惟職員是男子，反映被告不是有心賄賂，被告又透露北京人與朋友交往或受人幫助時，會送小禮物表謝意，例如咖啡或朱古力，送錶是想答謝職員花時間解釋。

裁判官指被告填上失效的電郵地址，推論被告或想開戶口作非法用途，又認為被告與職員稱不上任何朋友關係。庭上裁判官詢問控方，案發時被告有否曾意圖透過與軍方的聯繫，施加壓力予職員，控方指沒有這方面的資料。