港航若不改善財政狀況或釘牌　牌照局周六前公布決定

香港航空財政持續出現問題，空運牌照局今日(2日)決定根據《空運（航空服務牌照）規例》第15E(2)(b)條，對港航的財政水平附加2項新條件，港航須於限期或之前確保能夠注入牌照局訂定的資金(或提供令牌照局滿意的其他方案)，以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平。若港航未能於限期或之前根據牌照局的要求改善財政狀況，牌照局可撤銷或暫時撤銷牌照。牌照局會於本月7日(周六)或以前公布有關決定。

有購買港航1月中前往日本大阪的市民向東網表示，擔心港航牌照一旦被取消，會影響假期部署，希望當局和港航能盡快公布消息，和提供善後安排：「大假攞晒，酒店訂好，如果可以取消機票退錢就最好啦，唔使心掛掛。」

牌照局指，經審慎考慮港航當前的財政情況，為保障公眾利益，牌照局認為必須立即採取果斷的行動，避免港航的情況進一步惡化。

牌照局上月29日再次召見了港航的管理層，並聽取他們就公司最新財政狀況的陳情和解釋。牌照局在考慮港航最新的財政狀況後，認為該公司的財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，及港航能夠持續及定期提供牌照下的航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。因此，牌照局經仔細討論後，附加為該公司牌照的條件之一。

牌照局指在過去一段長時間一直密切審視該公司的財政情況，並多次要求港航向牌照局提交財政改善計劃。自去年12月，牌照局曾先後6次透過新聞公布，向公眾交代港航的財政問題及牌照局的跟進工作。

香港機場管理局今發表聲明指，十分關注港航財務狀況及可能因此而產生對乘客的影響。局方將繼續與相關政府部門保持聯繫，密切留意情況，在有需要時採取適當措施確保機場運作暢順。局方同時要求港航必須與乘客緊密溝通，盡力將對乘客可能造成的影響減至最低。

運輸及房屋局表示，過去一段長時間一直密切跟進港航的財政問題，並聯同民航處在上月27日再次召見港航管理團隊，聽取和評估該公司最新的財政狀況，當局對港航一直未能大幅改善財政情況非常不滿及極度關注，要求管理層盡快務實解決財政問題。