加熱煙毒性未明擬全禁　議員轟反問政府催淚彈是否應同禁

為進一步降低整體吸煙人口比例，讓香港成為無煙城市，政府一直大力提出全面禁售另類吸煙產品，因此引起加熱煙煙民的大力反對，認為是迫使他們吸食傳統香煙的回頭路。有立法會議員批評當局漠視民意，未清楚提出加熱煙的具體禍害時，便「一刀切」要全面禁售，批評做法欠佳，反問：「催淚彈的毒性都未明，是否都不應該使用？」

《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會今日(2日)再度召開會議，商討相關條例草案的具體內容。立法會議員陳志全批評，當局一直在社區宣傳禁售電子煙及加熱煙的政策，但一直是「自己講」，而不是互相交流，批評漠視市民反應。當局提到加熱煙對人體有害，但不清楚當中的毒性，便貿然提出要全面禁售。

立法會議員姚思榮亦指，當局一直強調禁止使用加熱煙，但當中欠缺完整的數據分析，既不清楚又不具體，認為若要立法，便需擁有清晰的理據說服市民。他又擔心，若法案通過，如何為入境旅客作出檢查，搜出當中含有相關的煙草產品。

食物及衞生局副秘書長阮慧賢表示，香港整體吸煙人士現時只有約10%，比起80年代減少2倍，但另類吸煙產品的出現會影響煙民的習慣，特別是吸引年輕人選擇吸食此類煙草。在入境方面，當局會進行整體入口管制，例如在機場過關時若檢獲到相關產品，會勸喻旅客放棄產品，如旅客合作，當局不會作出追究，同時會進行大力宣傳，提醒其他國家旅客不要攜帶煙草產品入境。

另外，加熱煙關注組早前進行最新的調查顯示，超過90%市民反對政府現時提出的全禁加熱煙方案，不但無助煙民戒煙，反而會將他們推向地下市場，從黑市途徑購買加熱煙產品繼續使用，關注組已就有關調查結果撰擬意見書，正約見食衞局官員提出合理的規管方案。