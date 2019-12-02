梁文昌指警隊有4項重點工作　深信澳門將成最安全城市之一

澳門第5任行政長官賀一誠今(2日)率領其施政團隊露面，其中候任警察總局局長梁文昌表示，現時會先做好治安警察局局長的工作，包括回歸20周年的安保事項，而上任後繼續帶領警隊砥礪前行，並深信在警察和社會大眾的共同努力下，澳門將成為世界上最安全的城市之一。

他指出，未來警隊有4項重點工作，包括維護國家安全和社會穩定，保持安居樂業，良好治安環境；加強與內地、香港警方的交流合作，致力打擊犯罪，保障市民和旅客的安全；繼續推動良好的警民關係，使雙方關係更融洽，促進彼此合作；繼續建設服務為本，專業精幹、廉潔奉公的警察隊伍，為市民和旅客提供優質的服務。

另賀一誠表示，在提名新一屆施政團隊時有很多考慮，反反覆覆對比，因為很多公務員默默耕耘，做了很多事務。他以未來社會文化司司長歐陽瑜為例，指對方在身份證明局範疇的服務意識做得十分好，而社會文化司是需要服務意識最強的司，不論醫療、社保、文化、體育等均要面對市民。

賀續指，未來經濟財政司司長李偉農在市政部門工作十分久，聽到好多市民意見；中小微企佔澳門經濟結構數量的大比例，李是貼身知道中小微企的問題；羅立文則在過去5年完成了很多前2任司長遺留下來的問題，十分廉潔，而運輸工務司是十分敏感的部門，若不廉潔，市民便有很多懷疑和不必要推測，會影響政府施政，賀更形容「落咗好多口水」請羅留任運輸工務司司長，相信對方能做好公屋、輕軌等方面的工作。