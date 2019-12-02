低市價50萬投得抵債村屋　及時雨3員工涉夥拍賣行股東被控

及時雨信貸有限公司2名信貸部員工，涉嫌因工作之便得悉一村屋單位，因業主身故欠還按揭而遭收樓拍賣抵債，被指串同同在及時雨任職的友人及拍賣行東主，在拍賣會上「做手腳」，勸退潛在買家不成，便訛稱該買家所投標價未到底價將物業收回，待人家離開便火速再推，終成就他們以心水價投中單位。4人否認串謀詐騙罪，案件今(2日)於區域法院開審。

4名被告分別為黃麗敏(33歲)，案發時為及時雨的貸款文員；孫立基(49歲，及時雨經理)，黃是孫的下屬，亦是他的未婚妻；曾傑俊(54歲)，環亞物業拍賣有限公司(環亞)獨資董事兼股東；戎文碧(44歲)，及時雨前助理總經理，她是黃、孫2人的朋友。

控方開案陳詞指，涉案的是西貢大埔仔村一間二樓連天台單位，原業主以該單位作抵押從及時雨取得多筆貸款，並以該物業作為抵押品，但他之後離世，及時雨因此收回單位，並於2017年1月24日委託環亞公開拍賣單位抵債，底價定為400萬港元。

但次被告向公司表示有意買下該單位，其餘被告便在拍賣會當天，先叫經紀以物權有問題勸退其他有意競投買家，當有人未作理會繼續投標並成功叫價至405萬港元時，主持拍賣的第三被告突以拍賣會未達低價而收回單位，並表示擇日重拍，唯對方一走，便即時重拍，最後首被告成功以「心水價」400萬港元投得單位。

控方指，各被告預先決定以400萬元港取得單位，定必知道該價格合理甚至偏低。事實上該單位當時的市場估價為450萬港元，而各人的欺詐行為，導致本來在拍賣中成功投得單位的買家最終未能以中標價405萬港元買入，因而蒙受損失。