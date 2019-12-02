新居屋冠德苑樓王或望維港景　部分向南單位見殯儀館

位處豪宅區的何文田冠德苑料最受歡迎。

香港房屋委員會今期6個新居屋項目下周一(9日)揀樓，位處豪宅區的何文田冠德苑料最受歡迎。屋苑鄰近何文田邨及冠熹苑，設有3座，樓高連地下及天台有28至30層，A、C兩座均是一梯7伙，B座則一梯9伙，各單位設有一部煤氣熱水爐。

售近529萬港元的樓王、何文田冠德苑A座26樓6室的563呎單位貼近常樂街，面向南方，近望高山道公園，很大機會可遠眺維港景色。該大單位有3房2廁，雖然開門見廁，但相信準買家對於房署這設計已習以為常。不過售樓書特別提到，九龍公眾殮房、萬國殯儀館、世界殯儀館及寰宇殯儀館等，位於冠德苑的南方，部分單位可能望見這些設施。

另一市區居屋長沙灣凱德苑屬於單幢式項目，提供814個單位。樓高43層，一梯21伙。項目位於發祥街西及深旺道交界，由於深旺道有多個地盤正在進行工程，預計交通噪音較大，1號至5號及21號單位外牆設有隔聲鰭，部分單位亦都裝有減音窗。

至於將軍澳雍明苑設有A及B兩座，A座一梯30伙，B座則一梯38伙。屋苑東南面是東面水道，旁邊亦有私人屋苑Savannah及海翩匯。

葵涌尚文苑位於德士古道，提供494個單位，屬於樓高42層的單幢式項目，一半範圍建於斜坡之上，業主需要留意日後需自費維修斜坡。項目亦受交通噪音影響，3樓至21樓的1號單位及3樓至38樓的13號單位外牆均設有隔聲鰭，部分單位亦有隔音窗。

至於今期最便宜單位位於馬鞍山錦暉苑1樓4室的276平方呎單位，面東北，售價逾155萬港元，該屋苑為單幢式項目，樓高35層。火炭旭禾苑樓高47層，有摩天居屋之稱，鄰近東鐵火炭站，四周有工業大廈包圍，有零散山墳散落於屋苑附近。