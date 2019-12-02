稅務局擬搬遷更新資訊系統　料需5年半落實涉款7.4億元

政府於啟德發展區興建新稅務大樓，立法會財經事務委員會今早(2日)召開會議，討論有關需要額外資源搬遷和更新稅務局資訊科技系統，包括建立商業稅務網站、建立稅務代表網站、建立個人稅務網站取代現有「稅務易」網站，以及將所有稅務局現有的電腦系統遷移至「政府雲」平台，估計涉款約7.4億港元，預計在2025年6月前分階段落實有關工作。

議員陳振英提到，政府將使用「政府雲」，關注當局會否與其他政府部門的資訊系統串連起來，避免使用原始方法去交換資料，以及安全問題。

財經事務及庫務局副秘書長黎志華表示，現時稅務局雖然有網上報稅系統，但主要是讓繳交薪俸稅的個別人士使用，公司方面則甚少機會可以用到，因涉及大量財務數據，現有的系統未有足夠盛載量。黎指，現時個人稅務網站的使用率只佔25%，未來再配合電子身份證，將可以安全使用一站式網上報稅，並指屆時所得的相關資料亦不會與其他部門分享。

另外，會議亦有討論「積金易」平台的最新進展，財經事務及庫務局副秘書長廖廣翔表示，積金局將於下周一(9日)發出徵求建議書，並於2020年下半年批出標書，並視乎招標結果，最快於2022年準備好，預計於2至3年內分階段讓所有受託人加入平台。他又指，目前強積金收費比率介乎0.4%至0.8%，預計新平台的行政費用較現時減少。