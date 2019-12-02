港大運動員計劃收50名精英　牙醫學士課程佔9人

香港大學宣布，校方在本學年透過「精英運動員推薦計劃」取錄了50名優秀運動員，當中牙醫學士課程取錄了9名表現卓越的運動員，他們來自不同運動界別，包括跆拳道、劍擊、游泳、乒乓球和田徑等運動項目。

牙科一年級生、乒乓球運動員王浩軒學業成績優異，每周還參加2次乒乓球校隊訓練，更不時會到外地練球提升球技。王曾是香港乒乓球青少年隊隊長，中三那年發育身高飆升，未能調整適合的打法，他跟父母和教練討論解決方案和加緊練習，最後成功克服困難，突破自己。

王表示。中學時期，每日課後要參加2個半小時的香港青少年隊訓練，時間管理非常重要，更要懂得善用空餘時間學習。平日喜歡畫畫和做一些手工藝，而牙科是一門技巧與科學知識俱備的學科，畫畫和做手工令他專注和細心，而乒乓球員的訓練有助手眼協調，加上擔任青少年隊隊長時培養的領導能力，令他和隊友能夠融洽相處，也讓他在修讀課程時感覺事半功倍。

同樣修讀牙科一年級的「香港女子佩劍第一人」馬暤孜也有類似的經歷，她在中四時面臨要在學業及劍擊間作取捨的「樽頸位」，後來得到親友鼓勵及憑著自己的堅持，在學業與運動中取得平衡。

馬表示，慶幸當初沒有放棄劍擊，反而將劍擊視為學習的推動力，雙軌並行，才有現時的成果。由於經常要離港參加比賽，她學懂時間管理技巧，以最高的效率完成最多的工作。現在上了大學，她仍一如既往謹守港隊每月練習60小時的訓練標準，在周末把大部分網上教材看完，利用乘車時間回顧上課筆記等。