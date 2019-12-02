石棺藏屍案　官稱第三被告說話具哲學性

2016年荃灣石棺藏屍案續審，第三被告張善恒繼續作供，接受次被告劉錫豪的律師盤問。張早前供稱，他在警誡下只是虛構自己有份殺人，目的是迎合警方要求，爭取成為污點證人。劉的律師質疑，張聲稱自己在警誡供詞中哪一句講真、哪一句講假，完全只是他一人片面之詞。張答：「咁只能夠由陪審團決定，如果真相大家都知嘅話，就唔需要法庭。」

法官李瀚良認為張的說話很有哲學性，追問他的意思，張說：「當有神嘅審判嘅時候，神嘅審判就一定正確，只可惜呢樣嘢唔會喺現實發生，所以先有法庭嘅出現」。張透露他於2016年5月(即案發後兩個月)決志成為基督徒，他日前在庭上作供之前，已在神面前手執《聖經》宣誓，將所知真相在法庭說了出來。

張供稱，他由警署移交到懲教署看管後，始發現警方根本是藉轉做污點證人來誘騙他招供，警方着他在收押所期間，可透過懲教署保安組聯絡荃灣警署重案組，以便商討污點證人的事，但當他聯絡懲教署保安組的隊目時，對方恥笑他「白癡仔，你畀警察呃咗」。

律師問張，既然他知道受騙，為何不通知警方撤回警誡供詞？張答「明知佢哋呃我，無再搵佢哋」，而他亦不知道有權撤回警誡供詞。不過張承認，他也沒就誘騙招供一事向警察投訴課作出投訴。

律師又質疑，張多次在庭上提及母親，甚至在提及母親時數度落淚，目的是要博陪審團同情，張不同意。