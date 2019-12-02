旅業料港航出問題最影響個人遊散客 保險或不保

香港航空是香港的第二大航空公司，目前有39架客機。旅遊業界人士指出，一旦港航出現問題，香港旅客、海外中轉旅客及貨運等均受影響，由於港航不時推出優惠機票，有效期長至明年3月或以後，業界估計除旅行團外，個人遊的散客最受影響。然而旅遊保險卻多不承保航空公司倒閉，旅客要面臨損失。

有業界人士指出，港航出現問題，受較大影響的是日本線，港航與旅行社合作有提供東京、大阪、北海道、沖繩等多條航線，雖非主力，但港航機較另一香港廉航機大，機位較多，另外港航的泰國及韓國線亦具競爭力，不過對內地線及東南亞線則影響較小。

新華旅遊總經理蘇子楊指，由於近期不少航空公司削減機位，機位本已供應緊張，一旦港航出現問題，較難處理，料聖誕節及新年檔期出發的旅客均受影響。即使港航渡過今次難關，旅客日後報團時對乘搭港航亦有心理影響，可能影響選港航的旅行團推銷。

國際航空協會審訂旅行社商會理事盧輝表示，大部分旅遊保險並不承保航空公司倒閉，旅客除非購買了酒店加機位套票，才可獲旅遊業賠償基金的印花保障。他指無論港航佔市場比率多少，已購機票的香港及海外旅客均受影響。

香港保險專業人員總會會長張偉良表示，估計今次受影響的旅客會是自由行較多，即使旅客購買旅遊保險，但不是每張保險都會涵蓋機票的賠償，一切要看航空公司的善後工作。另一方面，受影響的旅客可轉搭其他航空公司的客機，但他擔心臨近長假期的旅遊旺季，各航空公司的機位近乎逼爆，因此轉乘其他航空公司的機會都有難度。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄提醒，港航出現危機問題已有一段時間，自由行旅客若要繼續乘搭相關航空，在購買保險時，應購買包含航空公司倒閉的賠償保障，且需留意條款細則，以盡量避免個人損失。