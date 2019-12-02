男網友涉落藥非禮妙齡女　事主尿液含安眠藥成分

妙齡女子透過社交媒體Instagram認識一名自稱是教師的男網友，兩人於見面2次後相約「唱K」，惟女子期間飲下一杯蔘蜜後感覺乏力，期間更見對方伸手非禮其胸及私處後便失去知覺。女子及後由前來尋人的男友送院並報警。男網友事後被捕，今(2日)在區院否認施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮及管有第一部毒藥3罪受審。

被告鄭棨語(28歲)，案發時為一學校的圖書館助理。控方開案陳詞指，女事主X(21歲)2018年7月在應用程式Instagram跟被告認識，兩人同月20日首次相約見面，被告當時欲拖X的手及吻X，但遭X拒絕及推開，被告事後向X道歉。兩人在案發的同年9月2日再相約到卡拉OK唱歌食自助餐，該次為他們第3次見面。X期間曾離開房間拿食物，返房後喝下她點的蔘蜜，後感不適及暈眩，之後她見被告摸她的胸部及私處，她雖有說「不要」，但無力反抗，並失去知覺。

由於X有向男友Y交代消遣地點，男友當晚多次致電亦未能聯絡她，遂到卡拉OK尋人，並於11時在電梯大堂見到被告攬着及拖行X離開。X男友尾隨2人入𨋢，並用手機拍攝2人。當2人出𨋢時，X跌倒，男友發現X沒穿內褲，質問被告，被告聲稱在廁所發現X，當時見其內褲已褪下，索性脫掉放到她的背包，又指兩人都有喝啤酒。X男友後召白車將X送院。

醫生發現X尿液含令人降低意識及安眠藥成分，但沒有檢測到酒精。X之後要求被告到醫院，警方在醫院拘捕被告。警方隨後到被告工作的中學調查，在他的工作枱內找到昔多芬等屬第一部毒藥的藥物。

女事主X在屏風後作供時表示，當晚往唱K前並沒有喝酒，亦不曾吃藥，但在卡拉Ok房中喝了一杯特別苦的蔘茶後，感覺頭暈乏力等，更見被告隔內衣非禮其胸及私處，她曾哀求被告不要再摸她等，惟其後便失去知覺，醒來已見與男友在醫院。

而X接受辯方盤問時，同意欲透過社交媒體結交多點男性朋友，她曾相約5個男士外出會面，當中包括被告。辯方卻向X指出，她的Instagram帳戶曾多次改名，並質疑她利用有關平台登廣告進行援交，遂被媒體管理人員封鎖帳戶，以致她需多次更改帳戶名稱。但X否認，並解釋其帳戶曾遭入侵，遂不能登入。

辯方再指出X曾向被告指，她每小時收費600港元，而首兩次與被告外出後，被告分別給予3000港元作為報酬。但X不同意。辯方又質疑X乃在走出房間期間，自行服藥，或配合男友到來尋人的時間，X對此亦不同意。