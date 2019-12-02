女子涉咬傷警員圖阻搜查　案押明年1月再訊

警方上周五(11月29日)就又一城襲警案到九龍灣一工廈搜查，期間該案疑犯的胞姊涉在大堂圖阻隢搜查，更張口咬警員。涉案女子被控一項襲警罪，案件今日(2日)在觀塘法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至明年1月7日再訊，期間被告獲准以5000港元保釋，期間不得離港，亦不得直接或間接接觸控方證人。

41歲女被告韋秋盈，報稱無業。她被控於今年11月29日，在九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心地下大堂內，襲擊執行職務的警務人員，即偵緝警署警長49734。

據了解，當時警員攜搜查令，就又一城襲警案搜查女被告的弟弟之公司，期間被告試圖阻止，並曾張牙咬警員的手部一口。

另外，在8月3日黃大仙的警民衝突中，2名涉嫌襲警的被告，今午亦在觀塘法院提堂。控方指就2宗案件，已索取相關錄影片段，並向證人錄取供詞，申請將2案押後，以待律政司意見，期間不反對被告以原有條件保釋。

2名被告分別是同為20歲的曾天樂和嚴世宏，曾被控當日在黃大仙正德街黃大仙巴士總站外襲擊警員楊修毅；嚴則被控於同日在黃大仙港鐵站襲擊警長徐兆雄。