珠寶店遇劫：社區如「冇警時分」　店舖行劫案大增

土瓜灣道一金舖昨日遇劫，失200萬元的金器。

自6月的反修例風波開展以來，示威衝突不絕，大量警力被抽調處理遊行，社區儼如「冇警時分」，成匪徒犯案良機，闖店行劫案時有發生，單計今年6月至今，已發生至少11宗。翻查資料，今年首6個月僅有至少3宗同類案件，數字明顯有上升趨勢。

昨日（12月1日），5名匪徒下午駕乘的士至土瓜灣道245號一金舖，其中4人分持西瓜刀及鐵錘闖入舖內打劫，揮錘擊碎飾櫃玻璃，擸走櫃內總值逾200萬元的金器首飾後逃去。

11月23日，元朗日新街錶行被3刀匪光顧，用鐵錘扑爛飾櫃，惟因玻璃太硬完全破碎，匪徒敗走。

11月17日，荃灣鹹田街一金行，5名匪徒晚上分持手槍、牛肉刀及斧頭打劫，扑爆櫥窗及飾櫃玻璃，掠走250萬元金器和首飾。

11月8日，旺角廣華街一錶行，4名匪徒駕車而至，其中2人闖入錶行內，1人亮刀指嚇職員，擸走飾櫃及夾萬內約20隻名錶，總值逾1000萬元。

10月21日，上水符興街一店舖遭4名持電槍及利刀男賊打劫，掠去名貴手袋、皮帶及現金等總值約70萬元財物後逃去。

10月6日，尖沙咀彌敦道50號一間錶行，一名外籍獨行匪徒早上進入店內，拔出手槍物體指嚇店員，並擸走兩隻錶。

9月12日，元朗青山公路一銀行，一名獨行賊闖入銀行內，淋潑懷疑易燃液體，再高舉打火機聲稱打劫，掠去逾6萬元現金後逃去。

9月1日，深水埗長沙灣道212號一錶行，4名分持西瓜刀及鐵錘的匪徒，下午企圖闖入打劫，惟因店舖設有店員操控的防盜玻璃門，匪徒被擋門外。

8月28日，旺角洗衣街133號一鐘錶珠寶店，一名男子用牛肉刀指嚇職員，掠去飾櫃一批約值100萬的金飾及手錶後逃去。

8月6日，元朗合益商業中心地下一錶行，一名男子下午闖入上址，亮出一把牛肉刀打劫，把多隻名貴手錶「掃入」隨身的環保袋，得手後奔出店外。

4月27日，元朗青山公路98號一鐘錶珠寶行，中年漢闖入爆樽打劫，職員暗中報警，警員到場制服匪徒，店舖無損失。

3月14日，一名匪徒闖入桂林街一間珠寶金行，用疑似手槍指嚇職員，掠走112件金飾，約值140萬元，警方及後拘捕2名涉案男女。

3月4日，觀塘康寧道一銀行，一名獨行賊向櫃位女職員遞「打劫」字條，女職員受驚不知所措，賊人只好奪門逃去，銀行毫無損失，警方事後拘捕一名涉案男子。