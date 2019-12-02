港航客指示威不斷「香港人打香港人」　航空公司財困唔出奇

香港航空因財困問題，面臨被空運牌照局撤銷牌照的危機。已購買港航機票的港人周先生與2名朋友今(2日)出發前往台北4天，每張機票1400多港元。他指，上月中才購買機票，對消息感到驚訝，直言擔心要另外花費購買機票回港，又指日後或會避免選擇乘搭港航。

另一港人陳先生今搭乘港航，往台灣一星期，機票約1000多港元，他直言「擔心都無辦法」，會留意其他航空公司的機位，已購買旅遊保險。他認為港航班次準時，亦非常安全，若港航停運感到可惜。他直言香港示威不斷，認為航空公司因此財困「唔出奇，旅行社都就嚟執，邊個嚟(香港)？」他又形容現時社會紛爭是「香港人打香港人」，「聽到都畀人笑。」

市民陳小姐與母親則前往大阪旅行，預計周六(7日)回港，2人機票共花4000多港元。她指自己預先購買機票，因港航價錢實惠，加上當時仍未知道相關消息，她認為港航若最終被停牌，對她們問題亦不大，因會留意其他航空公司的機位，「呢間唔得嘅話，會揀其他公司」，但認為港航若因而結業會感到可惜，因選擇變得更少。