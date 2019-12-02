疑無向乳癌病人解釋脂肪嫁接風險　整形外科醫生涉4項失德

整形外科專科醫生張永融，被指在2013年為一名曾患乳癌的女士進行抽脂及脂肪嫁接手術時，沒有為其提供確切風險評估、沒有對其闡述有可能乳癌復發的風險、沒有為她提供其他的醫療方案，亦沒有向她表示當日會有兩名醫生參與手術，被控4項專業失德罪，今(2日)在醫務委員會展開聆訊。

案情指A女士在2005年確診乳癌，並在同年於廣華醫院進行乳房切除和乳頭重建手術，而張永融正是其中一名為其進行乳頭重建手術的醫生。術後A女士由於乳房大小問題，受到生活和生理上困擾，因此她在2013年向她唯一相熟的整形醫生、即張永融求助，她在2013年6月開始，向張進行3次諮詢，並在同年的7月17日下午6時入住聖保祿醫院，進行身體抽脂、與臉部和左胸的脂肪嫁接手術、數月後A女士的左胸出現鈣化，並有硬塊。

A女士在作供時表示，張術前的3次諮詢中，皆沒有向她詳細解釋脂肪嫁接的風險，亦沒有把風險與她乳癌的病歷連繫，沒有在諮詢期間為其「劃位」，令她知道抽脂的具體位置和成果，即使A女士多次要求，張亦諸多推搪。張只是在她入院當晚，在病房旁為其身體「劃位」，甚至在入手術室前15分鐘才在其臉部「劃位」。她指雖然張曾提過手術會有一個「幫手」，但她一直以為他口中的醫生是麻醉科醫生。

在辯方律師的提問下，她承認張曾讓她做過乳房造影和磁力共振檢查，並向廣華醫院拿取A女士的醫療報告。辯方律師亦證實張曾提過可以在臉上打透明質酸。辯方律師表示，A女士曾見過入院紙中有兩名醫生的名字，而且在她簽署手術同意書時，已同意自己明白手術的風險，又指她的證供多靠自身記憶，多沒有實質證據。