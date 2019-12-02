修例風波：台大共接收489名訪問生　料報到率達8成5

香港反修例風波蔓延至校園，多間大學宣布停課，有在港學生以「訪問生」身份前往台灣就學。台灣大學校長管中閔周一（2日）表示，台大共接收489名訪問生，其中台灣生249名，香港與外籍生240名，未有大陸學生；預計報到率達85%。他呼籲媒體不要接觸或採訪香港學生，因若他們的身份曝光，或在回港後遭遇麻煩。

管中閔在記者會表示，截至周一中午，已有36名台灣學生、21名香港或其他國家學生到台大報到，其餘學生將於本週陸續報到。他續指，雖有中國大陸生申請，但由於他們在學期結束前未有足夠時間申請入台證，故未有接受他們的申請；強調並非不歡迎他們。

他指出，台大近日接獲20多名已申請的港生來信，稱由於家庭因素或其他考量，暫不打算來台大；學校推估香港學生後續可能還會有類似狀況，但台灣學生應該幾乎都會來，因此預估最後報到率可能約85%。

管中閔表示，學校已提供宿舍給外地學生局住，安排他們與教師接洽，取得教師同意後就可隨班附讀，目前申請學生以管理學院最多，已逾4成；其次是理工學院、電資學院、文學院、社科院等各約1成，以及公共衞生、生科等學院。這批學生預計留讀至明年1月初。

他希望媒體不要設法接觸或採訪香港學生，由於香港情況複雜，學校擔心學生受訪後，身份被揭露而引發困擾，或是因受訪內容導致回港後遭遇麻煩。

另外，台灣的內政部副部長陳宗彥周一在立法院內政委員會上透露，台灣今年接獲港人居留申請數字增長約2成，截至10月份，已有4633人申留居留，其中4352人獲批；另有1231人申請定居，1189人獲批。其中絕大部分是赴台就學的學生，留在台灣工作的比例亦相對較高。對於有立委質疑目前申請居住的門檻會否太寬鬆，陳宗彥則指，因應香港形勢變化，將與陸委會等迎門研究檢討。