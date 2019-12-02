名師蕭源涉非法收試題　4人被改控串謀公職人員行為失當

著名補習導師蕭源及其妻蔡怡，被指串謀兩名考評局主考員，涉嫌以手機收發中學文憑試試題，4人原被控不誠實取用電腦等罪，但終審法院其後將此「萬能Key」控罪「廢功」，控方遂改控他們共3項串謀公職人員行為失當罪。辯方曾申請永久擱置聆訊，但遭法庭駁回申請。案件今(2日)在屯門法院作審前覆核，控辯雙方就審訊的時間及運作有共識，案件將於12月18日開審，預計審期9天。

控方屆時將傳召4名證人出庭作供，其中最關鍵的控方證人為考評局總監，控方依賴他解釋何為公開試監考員的「行為失當」。辯方指出，本案的兩個主要爭議點是張國權、吳宏樑和蔡怡3人作為主考員及監考員的身份是否屬於公職人員，以及3人把試題洩露給蕭的行為是否屬於公職人員行為失當，惟辯方表示不爭議4人以手機傳發試題的案情。辯方又指，張就兩段錄影會面紀錄的招認有所爭議。

被告蕭志勇(即蕭源，42歲)、張國權(43歲)共同面對一項串謀公職人員行為失當罪，指他們2人於2016年3月10日至22日，串謀使張身為該年中學文憑試中國語文科的口試主考員時，蓄意向蕭披露該科試題。

蕭、吳宏樑(43歲)另共同面對另一項串謀公職人員行為失當罪，指他們2人於2017年3月1日至9日，串謀使吳身為該年中學文憑試中國語文科的口試主考員時，蓄意向蕭披露該科的評分準則。

蔡盈盈(即蔡怡，33歲)則被控一項公職人員行為失當罪，指她於2017年4月5日身為中學文憑試中國語文科卷二(寫作能力)的監考員，蓄意向蕭披露該科試題。