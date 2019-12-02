修例風波：官媒曾批NED為第二中情局　長期資助亂港分子

美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法案》，引起中國強烈反對。中國外交部周一（2日）宣布反制措施，決定即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，並對多間等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織（NGO）實施制裁；其中美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，NED）曾受到內地官媒點名批評。

官媒曾發表評論文章，直指NED是亂港幕後黑手，與「禍港四人幫」的壹傳媒黎智英、李柱銘等人關係密切，為其提供資金搞亂香港。NED自稱是私人非牟利組織，但其資金主要來自美國國會，表面上是支持海外民主運動，實則是助力「顏色革命」，多年來至少資助約1064萬美元（約8299萬港元），最高的是香港2014年佔中事件，曾資助黎智英數千萬港元。

官媒直指NED是「第二中情局」，其在港活動是美國對華戰略的組成部分；直斥黎智英與其裏應外合，煽動年輕人搞事；李柱銘更於今年5月赴美國與美國國務卿蓬佩奧見面，出席NED研討會，商談修例問題。而NED更大力推動反修例，希望香港能夠成為「逃犯天堂」，此舉亦有利於英美繼續在港針對中國搞情報工作。

官媒又批評，NED長期以金錢資助香港本地政團、民調機構或所謂人權組織，香港眾志秘書長黃之鋒便於2012年底開始，獲得NED的財政資助10萬美元，翌年又獲得160萬美元，在香港掀起「港版顏色革命」。