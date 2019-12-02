收$2000助朋友獲馬會聘用　前分行助理判160小時社服

一名香港賽馬會時任分行服務助理向一名求職者索取並收受共2000港元，以協助對方獲聘分行服務助理一職。27歲被告馬志成早前承認一項公職人員索取利益及兩項公職人員接受利益，今日(2日)在東區法院被判處須履行160小時社會服務。

案情透露，被告於案發時任職馬會大角咀場外投注處分行服務助理。被告得悉一名朋友有意申請馬會職位，遂要求對方將1000港元存入其投注戶口，並表示會指導對方如何應付馬會求職面試，確保他受聘。被告於2017年1月收到存進其投注戶口的1000港元，惟其朋友得不到馬會面試機會。

被告於2017年7月再次向該朋友保證會使對方受聘該職位，並要求對方將另一筆1000港元的款項存進其投注戶口，該朋友拒絕了被告的要求。該朋友去年11月再向被告查詢該職位的入職機會，被告遂再要求該朋友將「介紹費」存進其投注戶口，以便為他安排面試。

該朋友經被告安排最終參與了面試，而被告的投注戶口其後獲存入1000港元。被告的朋友去年12月獲聘為分行服務助理。