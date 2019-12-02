政Whats噏：鄭達鴻轉Channel　講普通話舌頭打結

香港係國際大都會，唔少人都掌握到兩文三語，不過未必人人都轉數快，依頭講完一種語言，轉頭就講到另一種語言。話說東區區議員鄭達鴻今日(2日)喺記者會上想用普通話回應，唔知係咪緊張得滯，講咗兩句就即刻口窒窒，最後仲要兩位新當選為區議員嘅黨友解圍添。

事緣公民黨今午召開記者會，就區議會嘅議案提供建議。就喺記者會嘅最後，有記者以普通話提問，雖然記者都話可以用番廣東話，不過立法會議員楊岳橋就話想尊重返，所以想用返普通話回應，當時鄭就請纓回應，點知講咗兩句就講唔到落去喇，引起全場大笑。

民主派喺今次區議會選舉中取得超過300席，其中喺17區更佔過半數，唔少民主派都開始提出唔同議案，希望可以喺區議會跟進，包括取消區議會授權票、引入直播等等。今次公民黨就希望活化區議會嘅公告板，鄭達鴻就話因為眼見依家公告板只係有區議員名單同埋會議記錄，覺得好浪費，所以建議改為做民主牆。另外佢地亦建議改革增選委員制度、推行社區聯署提案、改革地區撥款、改革會議紀錄同埋開展研究獨立嘅區議會秘書處等等。