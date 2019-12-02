資訊科技界奧林匹克　港4創科公司及學校奪獎

「2019年環球資訊及通訊科技卓越成就獎」比賽，香港有4家創科公司及學校獲得獎項。

香港創科研究成果獲國際認可！有「資訊科技界奧林匹克」之稱的「2019年環球資訊及通訊科技卓越成就獎」比賽，香港有4家創科公司及學校獲得獎項。得獎項目能以人工智能預測機場運作需求，提升營運效率；亦應用了「虛擬實境頭戴式裝置(VR眼罩)」，讓用家驗測自己的視力障礙程度，以便及早求醫。

香港資訊科技商會早前提名一些香港機構，參加由世界資訊科技與服務聯盟舉辦的「2019 年環球資訊及通訊科技卓越成就獎」比賽，結果本港參賽者分別獲得了「公共/私營合作夥伴獎」及「創新電子健康解決方案獎」兩個獎項。

其中，由機管局、中大、亞洲供應鏈及物流研究所、網際物流研究中心及「啟悟」合作研發的「物聯網強化飛行區管理系統」，獲得了「公共/私營合作夥伴獎」。該雲端服務系統以人工智能作預測性分析，優化機場營運效率，例如更有效地管理航班降落與再起飛之間的行李及航膳處理工作；提供「深悟地圖服務」實時了解停機坪上航機和設備的狀況等。

另外，艾斯數碼有限公司則憑「以虛擬實境評估視力障礙」方案，獲得「創新電子健康解決方案獎」。該方案是透過虛擬實境頭戴式裝置，即VR眼罩，讓用家在虛擬現實平台中模擬日常活動，例如在超市購物、模擬在白天及夜間上落樓梯、在城市街道上行走等，測量用家的視力障礙程度，以便他們及早求醫。該公司打算將技術投入到眼科醫院、普通門診、眼鏡店，及至在社區進行視力障礙篩查，亦計劃為慢性眼疾患者設立家庭監測，減少他們到門診覆診的次數。