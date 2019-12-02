兒童突尿床或患一型糖尿病　逾半人不懂分辨

香港平均每10個人中便有1人患糖尿病，不過有機構調查發現，港人對一型糖尿病了解不足，雖然有七成表示知道糖尿病不止一種，但當中逾半人不能分辨一型及二型糖尿病，大部分人誤以為一型糖尿病除了注射胰島素外，會有其他藥物治療；更有高達72%人以為進食過量糖果會導致高血糖。

糖尿病主要分為一型及二型，一型糖尿病患者多數在兒童及青少年時期發病，當中5至9歲是病發的高峰期，每年病發率約為10萬分之4.3。兒科專科醫生黃偉進表示，一型糖尿病屬免疫疾病，即身體的免疫系統攻擊胰臟，導致無法控制血液中葡萄糖的含量，令胰臟停止分泌胰島素，患者會有多尿、食量上升，體重下降等徵狀。

黃續指，由於徵狀輕微，40%病童確診一型糖尿病時，已出現嚴重併發症酮酸中毒症。患者必須每日注射胰島素，以及定時量度血糖水平。

健康生活平台「healthyD」於9月訪問1156名市民及156名一型糖尿病患者家屬，當中7成人表示知道糖尿病不只一種，但當中逾半人無法分辨一型及二型糖尿病，44%不知道一型糖尿病患者會出現高或低血糖，另有72%人誤以為進食過量糖果會導致高血糖，19%人認為出現低血糖的原因是患者沒有進食糖果或朱古力。黃偉進解釋，朱古力並非低血糖的救急食物，因朱古力含有大量脂肪質，延緩人體的糖分吸收，緩解症狀效果會適得其反。

另外，有86%受訪者不知道突發性尿床是患上一型糖尿病的症狀之一，黃偉進表示，約15%的5歲兒童及5%的10歲有尿床情況，但如兒童有不尋常尿床情況，包括突發性尿床，則需注意。