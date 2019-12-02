政Whats噏：民主派幸福的煩惱　超區恐攬炒

民主派喺剛過去嘅區議會選舉中橫掃八成幾議席，令到區議會形勢大翻天，首次取得17個區議會控制權，有力多取與區議會相關嘅立法會議席。不過，民主派可以話面對幸福嘅煩惱，分分鐘令被睇低一線嘅建制派漁人得利，得不償失。

現時立法會中有6席與區議會相關，分別係由400多名區議員互選產生嘅區議會(第一)，以及俗稱「超級區議會」(超區)嘅區議會(第二)，後者要先成為區議員，再獲得15名區議員提名先取得入場券，而現屆立法會中，呢個界別有3席歸泛民、2席歸建制，其中議員周浩鼎因為連任區議員失敗，鐵定無緣再戰超區。

民主派能夠取得大勝，因為首次未有「白區」(即沒有自動當選的選區)，趕絕建制派自動當選之路，而且事前又作協調，令到大部分選區都以單對單對決集中票源。不過今次協調有成果，但有泛民中人估計難就超區協調，事關多個民主派政團手握足夠提名票，好似議員范國威所屬嘅新民主同盟、議員楊岳橋任黨魁嘅公民黨都夠提名票，仲未計其他素人組織，所以明年超區好大機會競爭激烈。

而今次區選有部分選區以初選方式協調，但估計呢招難喺超區重用，因為現時3名循超區進入立法會嘅民主派議員中，議員涂謹申同鄺俊宇都係民主黨成員，初選勝算睇高一線，自然降低其他人參加初選嘅意欲，所以估計初選難以成事囉！而睇番今屆超區就有5張民主派名單咁多，可見無初選時競爭有幾激烈，但3年前受惠於有較低勝選嘅候選人棄選，先無畀到甜頭建制派。不過，有人估計棄選場面難再重現，因為今次區議會素人當道，組織性較低而唔能夠好似當時咁，提出懲罰該組織其他候選人而添加棄選壓力囉！

睇番今次區議會嘅票數，民主派喺議席數目上大幅增長，但以票數而言，建制派基本盤仍然鞏固，萬一民主派協調失利，再加上建制派吸取經驗將超區選票分配得更平均，真係不排除有力取得3席，民主派真係唔好諗住區選成功就輕敵喇！