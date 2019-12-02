男子大埔踏電動滑板車自炒　送院後不治

大埔吐露港花園，今日（2日）晚上8時許，一名男子在單車徑踏電動滑板車時自炒，頭部重創血流披面，倒地陷入昏迷，熱心途人即時代為報警，又上前查看其傷勢，從旁打氣道：「保持清醒呀，救護車就快到」。救護員接報到場，為事主施行心外壓急救，並把他送往醫院搶救，惜終告傷重不治。警方正調查意外原因。

電動滑板車等電動可移動工具屬於「汽車」，惟運輸署不會為它們登記及發牌，在道路或私家路上使用未經登記的汽車，可能違反《道路交通條例》及《簡易程序治罪條例》，前者最高可處罰款1萬港元及監禁12個月，後者可處罰款500港元或監禁3個月。

街道上不時有人踏着電動車輛疾馳而過，更不時發生意外，惟一直未有法例規管買賣，故有專家及市民均認為，相關法例令人無所適從。有專家曾稱，電動車輛時速可達20、30公里，在現時規管方法及配套未完善情況下，不適宜在公眾地方行駛。即使用家在道路上無開動電源，只靠腳撐地前進，由於電動車輛具備電池及摩打，故亦屬違法，至於在私人地方使用電動滑板車則無問題。現時政府容許買賣電動車輛，又未有足夠宣傳，如果店方售賣時未作提醒，不熟悉法例的市民可能誤墮法網。