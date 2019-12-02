政Whats噏：政圈多新手父母　馮興禮親手剪BB臍帶

近日政圈有好消息傳出，就係多咗兩名新手爸爸，分別勞工及福利局局長政治助理馮興禮(Henry)同屯門區議員甘文鋒，真係可喜可賀喇，唔知佢哋兩個預備好未呢？

早前講過怕血嘅Henry喺上周六(11月30日)榮升爸爸，佢仲話見到BB出世一刻時乜嘢驚都唔記得晒，所以可以鼓氣勇氣剪臍帶，仲形容好似剪豬腸粉一樣，認真搞笑。

Henry仲話抱起BB時一刻好感動，同眼仔睩睩嘅佢對望時更不期然流眼淚，事關好似見到迷你版嘅自己喎，似乎BB同佢成個餅印喎。咁BB改好名未呢？佢大賣關子唔肯講改好嘅英文名，但就透露同佢一樣係H字頭喇！

而甘文鋒就喺今日(12月2日)初為人父，佢話囡囡早咗約一個星期出生，但已經足月無問題，不過佢就無得試剪臍帶同親眼睇住囡囡出生，因太太需要全身麻醉，相信當時佢一定好緊張。佢又話因為囡囡早咗同佢見面，仲要趕住添置用品等佢哋母女返屋企，而自己第一次抱囡囡時好緊張，但過程順利無問題，其他方面就希望可以盡快上手。

甘文鋒嘅黨友、立法會議員容海恩(Eunice)將於下月迎接第二胎，應該有好多心得可以傳授畀佢，但唔知會唔會嚇親甘文鋒轉頭囉。事關Eunice話唔少家長會按唔同成長階段，為小朋友安排學前活動班、學前班等，直言樣樣都係錢，雖然有政府資助嘅名額，但僧多粥少，大囡由未出生等到依家都未有，直言幼兒教育唔容易，唔好講去到中小學階段喎，估唔到佢做咗媽媽未夠一年，已經有咁深體會喇！