海洋公園CEO李繩宗明年退休　冀再次轉危為機

危機本是負面詞，若將兩字分開則變成「有危便有機」的鼓勵語。這句説話是海洋公園發展歷程的寫照，也是行政總裁李繩宗掌陀海洋公園廿五年的座右銘。明年七月退休的他，見證公園多個危機，如〇三年沙士重創後的五十五億元重建公園計劃。他說相比過往危機，現時「不知何時完結」的社會動盪及經濟下滑是更大挑戰，公園正採取成本控制等方法節流，而明年會大力推廣重點項目如夜間大型活動「光影盛夜」吸引市民夜後參加，水上樂園增添新的刺激玩意，望能再一次「轉危為機」。

李繩宗於海洋公園工作廿五個年頭歷任多個崗位，九四年任財務總監，一六年升任行政總裁，是海洋公園首位華人CEO，明年七月一日退休。回望與公園一起走過的廿五年，李繩宗以「十年一挑戰」為總結，更說每遇危機就帶來轉機。

第一個十年的危機在九五年，是李加入公園的首年，南朗山道山泥傾瀉阻截公園上山唯一道路，最終想出了建造纜車上山成功解困。第二個十年更危機重重，〇三年沙士一役重創海洋公園。

「〇三年沙士人心惶惶，冇人敢出街，免費都冇人嚟！」李憶述當年只能節流如每周關園一日，人員亦少支薪一日，幸沙士蕭條為時三個月，隨後內地個人遊客湧港救活公園。〇四/〇五年度就開展五十五億元「重新發展項目」擴建公園，將公園景點及機動遊戲，由三十五個倍增至八十個，踏出公園新的輝煌及進園人數新高。

然而，近日社會動盪及經濟下滑，再一次重挫海洋公園，今年七月至十月入園的訪港旅行團人次大減五成六，而自由行更大挫逾六成，李形容今次危機持續時間長也不知完結點，較〇三年沙士更具挑戰。

李繩宗說大力控制成本外，會重點項目大力推廣，明年一月推夜間大型活動「光影盛夜」，糅合嶄新多媒體光影匯演、互動裝置及主題餐飲，為入場者帶來前所未見的體驗。表演融合了原創音樂、大型光雕投影及無比震撼的火燄、激光、煙霧及水幕特效，由二十名人表演隊參與演出，期望這份新鮮及夜間活動闖出新天。另萬衆期待的水上樂園亦計劃明年開幕，帶給入場者新的水上刺激。

距離離任尚餘半年，李繩宗最遺憾是未能看到一對自己親手帶來香港的大熊貓盈盈樂樂「開枝散葉」，而最希望完成的事，就是能看到明年水上樂園「出世」。至於退休後的計劃，他坦言未有去向，但在海洋公園多年間培養了對自然及動物保育的熱誠，希望退休後考慮參與相關工作。