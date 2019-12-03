修例風波：警方檢烈性炸藥TATP歷來最多　1公斤足以炸毀住所

反修例暴力示威不休，警方近期接連發現殺傷力驚人烈性炸藥三過氧化三丙酮（TATP），需爆炸品處理課的人員到場，以引爆或液體稀釋處理有關危險品。警方炸彈處理主任李展超接受東網訪問時指，今年警方累積搜獲的TATP量數和威力，皆是歷來最多的一年，而只需要1克的TATP，已可炸斷成人的手指；2至3公克可炸斷成人的手或腳、而1公斤的TATP更可以輕易粉碎一輛汽車或一個住所。

警方今年7月和上周三(27日)分別搜到約1公斤和數克TATP。李續稱，TATP的原材料並無受規管，可輕易在五金到買到，且所需費用不高，製造公斤的TATP約只需數百至數千元，時間亦可能只需1周，但他指製作的程序複雜，需要一定的化學知識，製作的過程風險極高。

警方今年7月在荃灣的引爆行動中無造成大量的建造物毀壞，被質疑搜獲的TATP數量未如公布多的流言，李澄清，爆炸威力不可只靠聲音和火光評估，真正的爆炸不一定會出現肉眼可見的火燄，而是會出現強烈的衝擊波，只有親臨其境才可感受到。事實上，警方當日以水沙包和各種保護措施減低爆炸性，但在引爆後所有安全裝置皆被炸毀。

TATP在國際上被恐怖分子廣泛使用，原因是其威力非常大，甚至可以媲美軍用C4級別的炸藥，但TATP卻極不穩定，甚至摩擦皆可以令其爆炸，因此製作、甚至是運送期間皆十分危險，更有「撒旦之母」之稱。根據法例，非法管有、藏有、製作、或有意圖令爆炸品出現均屬違法，一經定罪，最高刑罰為監禁20年。