東方日報A1：政府最後通牒　香港航空母公司急撲水

欠債以億元計的香港航空面臨被「釘牌」危機！空運牌照局昨宣布，基於港航的財政問題已迅速惡化，嚴重影響其履行僱主支薪的責任，甚至能否持續按牌照規定營運亦令人極度憂慮，勒令港航須在本周六（7日）或以前，注入新資金及提升其庫存現金至該局訂定的水平，否則可能面臨撤銷或暫時撤銷牌照的「極刑」。命懸一線的港航除面臨釘牌危機，市傳的「白武士」昨亦表明拒絕打救，可謂雙重打擊，最無辜是數以十萬計已購買港航機票的乘客，隨時無法成行。不過，事件至昨深夜有新發展，港航母公司海南航空控股在上交所公布，指從國家開發銀行等八間內地銀行申請四十億元人民幣貸款（約四十四億港元），貸款為三年，用途為海航及「下屬航空公司」應付經營開支，或許能令港航避免釘牌的危機。

成立廿三載的港航自去年起已不斷傳出財困的消息，至今年其財政狀況更有惡化的迹象，不時有債主入稟法庭追討數以億元計的欠款，又爆發股東糾紛及董事跳船，其後不停削減航班及停辦航線，甚至要求管理層減薪及員工放無薪假，卻依舊無法扭轉財困問題，日前證實無法如期支薪予部分員工，終迫令牌照局出手。

牌照局昨指，在上周五（29日）聽取港航管理層交代的最新財政狀況後，認為該公司財政問題已迅速惡化，嚴重影響其履行僱主支薪的責任，甚至能否持續按牌照規定營運亦令人極度憂慮，決定附加兩項新條件，在本周六或以前，港航須注入新資金及提升其庫存現金至該局訂定的水平，否則會按《空運（航空服務牌照）規例》採取進一步行動，包括撤銷或暫時撤銷牌照。而港航的牌照有效期直至二○二三年三月廿四日。

民航處指，過去一年對港航共進行約一百八十次定期和非預約的檢查，以確保航空安全。鑑於港航最新的財政狀況，包括日前未能一次過支付全數員工薪酬的問題，昨日已要求港航持有人作出申述，即可適當及安全地營運其在香港登記的飛機作公共運輸用途，確認能否繼續嚴格按照《1995年飛航（香港）令》，又指會視乎有關申述，就其許可證採取適當行動，包括不限於根據飛航令，更改、暫時撤銷或撤銷有關許可證。

香港機場管理局則指，十分關注港航財務狀況及可能因此而產生對乘客的影響，要求對方必須與乘客緊密溝通，盡力將影響減至最低。

運輸及房屋局局長陳帆昨指，與港航共進行十二次會議跟進其財政狀況，踢爆港航縮減營運規模是應該局的要求，認為港航有責任保障乘客權益，包括按機票條款讓乘客享用其服務及安排其他措施方便其乘客出行，又指政府團隊已作好部署，在有需要時會啟動有關安排處理特殊情況。

據了解，一旦港航被釘牌，在死線後出發的旅客，政府會要求其他航空公司提供機位，再由港航支付相關費用。被問及港航會否不找數時，消息人士指，港航除擁有卅九架飛機外，其擁有航線、航班起降時間屬十分珍貴的「無形資產」，相信其他航空公司樂於接收，「依家好嘅起飛、降落時間都滿晒，梗係值錢啦，唔係都唔使起三跑啦！」

港航表示，會通過實施節省成本的措施來應對財務狀況，同時不時調整營運以應對不斷變化的市場需求，又解釋由於香港社會動盪造成旅遊需求疲弱，並繼續影響其業務和收入，已在未來數個月減少運力和航班，並進一步整固其網絡。港航也正積極與股東及其他持份者溝通以滿足牌照局的最新要求。不過，港航未有交代已售出多少張未使用的機票。

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