探射燈：真假和尚外人難辨　支持信譽團體免受騙

不時有「假和尚」借出家人名義於遊客熱點行乞。

祈福黨和假和尚肆虐多年，借佛教之名，利用市民的善心行騙。有佛教團體指出該類騙案出現十多年，擔心會影響佛教形象，呼籲市民小心分辨真假出家人，建議支持有信譽的佛教團體。

佛珠、袈裟等出家人服飾於內地網購平台唾手可得，部分更聲言可以辦理內地佛寺的戒牒。

香港佛教聯合會行政總主任張毅平指，一般市民難以單憑外觀或服飾分辨真假出家人，建議觀察對方的行為作判斷。他指，佛法的教義中並無「睇掌」、祈福或兜售物品的做法。而托缽化緣常見於泰國等地南傳佛教的出家人，本港深受漢傳佛教影響，鮮有化緣的習俗。

他指出，早於10多年前已有內地不法之徒借出家人名義行騙，擔心有關犯罪活動會影響佛教形象，故團體一直與警方合作，加強對外宣傳教育。他建議市民若有意參加佛教活動，應支持信譽良好的佛教團體，免招損失。

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