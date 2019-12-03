探射燈：行騙手法層出不窮　受害對象趨年輕化

街頭騙案層出不窮，甚至經歷多番變種。以往的祈福黨多主動向長者搭訕，訛稱事主及其家人厄運或惡疾纏身，並介紹「神醫」利用事主財物「作法」偷龍轉鳳。但近年不少騙案主打遊客或年輕人，有關注人士認為騙案有年輕化趨勢，奉勸市民便宜莫貪。

根據警方數字，今年上半年的詐騙案數字比去年同期上升5%，由3600多宗增加至3800多宗。但街頭行騙宗數卻由2018年的29宗，下降至今年首9個月的14宗，被捕人數亦由13人下降至6人。

「廿三萬監察」發言人王國興認為，受騙對象近年有年輕化和高端化的趨勢。騙徒由以往主打長者，開始轉移至年輕一代，或有經濟能力的一群，例如以填寫問卷為由，威逼受害人購買昂貴的健身、美容會藉；或透過美女騙徒甜言蜜語，誘騙受害人大手投資倫敦金。他指雖然行騙手法五花八門，但防騙心得萬變不離其宗──便宜莫貪，奉勸市民小心防範。

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