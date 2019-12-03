探射燈：街頭睇掌即場作法　祈福黨變招騙財

橫行多年的「祈福黨」出現變種，在街頭免費睇掌即場作法，以索取「香油錢」。

橫行多年的「祈福黨」出現變種，近日趁港人前路茫茫，變為街頭免費睇掌即場作法，以索取「香油錢」。觀塘街頭1日內至少有2幫祈福黨盤據「搵食」，每幫均有同黨「做媒」，吸引街坊駐足圍觀，多區亦發現同類騙徒，更有人疑被騙千元。立法會議員擔心臨近年關，街頭騙案有增無減，促警方加強宣傳和巡邏。

日前觀塘輔仁街出現5人幫祈福黨，一名穿着灰色和尚袍、頭戴漁夫帽、背有泥黃色帆布袋的「大師」站在路旁，以免費睇掌、指點迷津作招徠，身旁一名男子為大師解說，幾名操不純正廣東話的男女同黨輪流做媒，吸引街坊駐足圍觀。

一名女子趨前伸出手掌，大師以軟尺量度掌紋，用手指比劃出「一」，身旁男子隨即詢問：「係咪一個細路哥？」女子嘖嘖稱奇，表示自己有一個女兒。大師又以手勢做出「鬍鬚」的意思，意指女子非常長壽。她離開前取出數百港元欲添香油錢，卻遭大師拒絕，男子謂「大師做功德，唔收錢。」大師邀請其他圍觀的街坊上前睇掌，另一名同黨趨前重複相同的套路。

同區物華街亦有另一幫祈福黨搵食，一名穿着中山裝的大師手持法器，地上鋪有一塊印有佛像的布。大師身旁同樣有一名助手，向裝作途人的男同黨進行解說。大師指他財運欠佳，該男子即稱自己在澳門賭輸錢。大師用法器上下晃動，又指向地上的布，助手便稱男子惡運已除。該男子欲付錢時遭拒，幾名同黨隨即轉向圍觀的途人，「請你睇吖，好有緣」，惟未有人上當。

變種祈福黨早於今年6月已在各區出現，多名網民於上水、牛頭角、荃灣等地發現祈福黨的蹤影，行騙手法大同小異，但多於清晨出沒，騙徒以4至5人一夥，疑為內地人，操不純正廣東話。目標多為長者或退休人士，有網民更目擊有受害街坊掏出逾千港元。

執業大律師陸偉雄表示，大師和同黨均有機會干犯《刑事罪行條例》中的「串謀欺詐」，法官一般會將案件作整體考慮，如各人所扮演的角色，及最終目是否為騙取金錢等。另外，不少祈福黨均來自內地，有機會干犯《入境條例》，最高可判罰款5萬港元及監禁2年。

觀塘區議員兼立法會議員柯創盛估計，臨近年關騙案數字會繼續上升，促請警方加強透過媒體宣傳，教育市民防範各類騙案，亦需要加強巡邏。入境處則有責任把關，從源頭堵截有多次犯罪紀錄者入境。

警方發言人回覆指，任何人如以不當手段取得財產，有機會觸犯「以欺騙手段取得財產」罪或「串謀欺詐」罪，最高刑罰分別為監禁10年及14年。

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