網民熱話：月月整爛嘢　外傭姐姐「論盡」定「博炒」？

請外傭自然是為了減輕壓力，但如果請了一個「論盡」外傭，恐怕隨時弄巧成拙。近日（2日）就有僱主上網大吐苦水，指家中外傭不但沒能做好家務，反而添煩添亂，弄壞家裏物件，讓自己非常激氣，網民看後直接建議「賠錢一次，包保下次不會再打爛嘢。」

相信是僱主的網民車厘陳在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發布貼文稱：「工人姐姐來咗4個月，個個月都整爛好多嘢」，無論是風扇、過濾器，甚至廁所板都對方的「破壞」範圍。僱主直呼：「激到我好想炒鬼咗佢！」

對於外傭的工作表現，僱主也十分不滿：「平時做嘢又唔細心唔上心，做錯晒！￼講10次先做一次￼，煮嘢又難食。」貼文稱自己「已放低標準」，且自問全家對對方很好：「我哋食乜佢食乜，￼又帶她去食buffet，￼去BBQ￼，又帶佢去澳門玩￼。」無奈對方表現仍不盡人意，於是上網傾訴。

網民看過貼文後稱外傭或許並非「論盡」：「其實唔係蠢，係冇心做好」；有人更進一步懷疑外傭動機純為「博炒」：「姐姐都應該好激氣，已經整爛咁多嘢，點解阿mum仲未炒佢？」亦有網民頗為疑惑：「佢有啲咩過人之處令你唔炒佢仲留佢喺度？」事主回覆稱十分糾結：「將心比己，咁快炒咗佢佢會好慘，依家唔炒佢我又好慘。」

網民有話說：

Tony Suen：佢博炒

Karby Chan：同agent講換人

Hebe Kong：所以話請個工人，連自己成份糧都可能賠埋

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