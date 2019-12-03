澳門三權自覺維護全面管治權　學者指隔空批評港府做得差

多名國家領導人今(3日)出席在北京人民大會堂舉行的澳門基本法實施20周年座談會時，有相關官員指出，澳門特區行政、立法及司法機關都自覺尊重、旗幟鮮明維護中央對特區的全面管治權。有學者及時事評論員認為，中央官員這番話明顯「講畀香港特區政府知道」，尤其香港在23條立法始終毫無寸進；又指香港不少公務員是「藍皮黃骨」，更有不少泛民立法會議員慰勞暴徒，無異助長反修例示威活動，無法止暴制亂。

中央官員今(3日)指，澳門特區政府和社會各界牢固樹立「一國」意識，旗幟鮮明維護中央對澳門的全面管治權，積極履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任，在2009年順利完成《基本法》第23條規定的立法任務，制訂《維護國家安全法》，並在去年設立由特首擔任主席的維護國家安全委員會。

時事評論員陳雲生表示，中央政府過去多次讚揚澳門特區政府於執行一國兩制上做得好，顯示對澳門整體表現非常滿意，中央官員今日這番話明顯是暗諷香港特區政府做得不够好，畏首畏尾，無心為23條立法，無擔當。至於香港公務員，內地市民更形容是「藍皮黃骨」，內裏都是支持示威者。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強進一步指，中央官員這番話對澳門特區政府的工作予以肯定，尤其是一早就23條立法，保護國家安全，反觀香港至今仍未有寸進，至過去近6個月香港發生反修例示威，更以時代革命、光復香港作口號，有奪取中央管治權的含義，若23條已立法，香港特區政府就可運用該例向示威者發警告，增加阻嚇性，局面或可受控。

廿三萬監察發言人王國興亦指，中央政府催促香港特區政府止暴制亂，「點知愈搞愈亂」，部分原因是泛民立法會議員攪亂檔，支持及慰勞暴徒，顯然是助長反修例示威活動，止暴制亂成為空談。