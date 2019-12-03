關愛基金被指申請手續繁複　議員促改善

立法會民政事務委員會今早(3日)舉行會議討論關愛基金，有議員反映基金申請手續繁複，促政府改善，亦有議員盼局方交代綜援戶的受惠者領取津貼後及60至64歲以上的綜援申領者可全數付超租(屋租超出租津金)的情況。

議員鄭泳舜指出，雖然「N無人士津貼」可幫助市民，但申請關愛基金的方法為人詬病，特別是一些低學歷的人和長者申請手續較繁複，促政府簡化程序。社會福利界議員邵家臻提到綜援戶以生活費補貼租金非綜援的原意，詢問現有多少綜援戶的受惠者領取津貼後能全數支付超租，及60至64歲以上的綜援申領者可全數支付超租的數字。

身兼扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席、勞工及福利局局長羅致光回覆指，對上一次實質推行「N無人士津貼」已是2016年，首3次推行均有優化程序，未有太多涉申請手續繁複的投訴，主要因透過非政府機構協助局方，安排200多個機構或組織在地區層面接觸服務使用者，甚至派出社工到鄉郊探訪長者，由非牟利機構協助申請戶填表。

羅又指在綜援系統中，若給予申請人全額租金津貼，將會跌入「無底深潭」，現有安排是希望減低補貼所產生的負面影響，局方會密切留意日後的情況。