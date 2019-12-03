修例風波︰官媒批黎智英是老牌漢奸　企圖「全球賣港」

香港反修例風波連續近半年，內地官媒周二（3日）刊登評論文章，指去年至今，「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英，還有外號「李漢奸」之稱的民主黨創黨主席李柱銘等老牌漢奸，與西方國家的接觸空前頻密，而黃之鋒等新一代漢奸與美國勾結也日漸肆無忌憚。他們出賣香港的利益、未來與希望，企圖「全球賣港」。

文章寫道，黎智英及李柱銘等人看到中美的戰略博弈逐漸趨緊，華府不遺餘力啟動能夠對北京施加壓力的各種槓桿，他們積極地往上湊，不僅挾洋自重，還極力向美方展示自己是能成為協助遏制中國的工具，並想把香港變成中美戰略博弈的特殊角力場，讓美國和西方在香港的影響最大化。

官媒又批評掛着「香港工黨副主席、職工盟秘書長」頭銜的李卓人，是不折不扣的「賣港賊」，指上世紀70年代末香港出現勞工抗議潮，李從中發現商機，立即投靠教會的工業委員會，力求從策劃大型工人抗議中獲利；他轉行從政後又多次收受美國、黎智英的捐款。

文章續指，李卓人從反修例風波開始後，就跟着李柱銘、羅冠聰等去美國、歐洲游說；今次他又到澳洲演講，企圖搞出一個澳洲版的《香港人權與民主法案》，但被大學臨時撤銷批准，最終只能改到校園酒吧內舉行。

此外，文章指黃之鋒希望打鐵趁熱竄訪其他西方國家，意圖複製對美國的「成功經驗」，還自鳴得意地炫耀稱，美國剛通過法案可能將在西方帶來骨牌效應；他本人則做起擺骨牌的生意，先在媒體上向英國釋放信號，又通過視頻與意大利國會議員聯絡，「在黃之鋒之流看來，或許還以為這個國家是在回應自己」。