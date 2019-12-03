病人住私院4日付11萬診金　轉公院後揭疑斷錯症

私家醫院濫收醫療費用手法層出不窮，病人權益欠缺保障！病人郭先生因感冒到一間私家醫院求醫，醫生臨床診斷他有多項病徵，包括胰臟炎、感染惡菌等，住院4日花費近11萬港元診症費，郭生事後感不妥，轉到仁濟醫院再度求診，發現身體一切正常，報告沒有發現他出現胰臟炎病況，只是抗生素引致肝功能混亂。郭生感憤怒，質疑該私家醫院嚴重疏忽，協助郭的政黨認為該私家醫院醫生疑「斷錯症」，缺乏足夠收費透明度，病人會向醫委會投訴，及要求食衞局跟進。

事發於今年8月20日，的士司機郭先生感冒未清，當日工作期間到一間私家醫院求醫，該院醫生診斷他患有非常嚴重的惡菌，需立即留院。住院當晚，該私家醫生前後向病人處方兩種抗生素，但未有具體說明病因，翌日更聲稱郭患有肺炎、胰臟炎、多重器官受傷及心房顫動。但郭留醫4日後即8月23日，他懷疑醫生故意濫用醫療設備來多收取費用，要求轉院到仁濟醫院，4日的住院總收費達109,279港元。

郭在仁濟醫院留院數天後，院方發現他的身體機能正常，膽管沒問題，肝酵素接近正常，該院醫療報告指出他沒有胰臟炎，只是肝功能混亂，可能因抗生素所致。

民主黨醫療政策副發言人袁海文認為涉事的私家醫院拒絕承認錯誤及責任，院方回覆只為該醫生開脫，涉及「自己人查自己人」，又提出可替郭的住院費打八折來作為「掩口費」，要求郭不追究。