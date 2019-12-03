涉投竹枝阻東鐵運作　其中3被告准保釋但條件嚴苛

上月11日有網民發起全港「三罷」行動，期間東鐵線大埔段的路軌於清晨被人放置雜物，同區有人疑攜攻擊性武器，共9男3女被捕，其中9人是學生，分別被控意圖危害乘客等安全而在鐵路上放置物品、襲警和管有攻擊性武器等罪，眾人須還押看管。其中3名被告，包括21歲大學女生盧佩瑤、17歲王姓中六女生及年紀最小的12歲男生，今(3日)向高院申請保釋。

法官最終批准3人保釋，不過須遵守嚴苛的條件。其中盧、王2人各獲准以10萬港元現金保釋，12歲男生獲准以5萬港元現金保釋，3人均不得離港，需居於報稱地址。3人亦需每星期3天往警署報到，需於周一至周五由晚上6時至早上6時遵守宵禁令，周六日的宵禁令時間則下午12時至翌朝6時，宵禁令期間可往警署報到，3人不可參加10人或以上的公眾集會。

案情指，同案9名被告包括盧佩瑤(21歲)、伍瑋浩(17歲)、何頌絃(22歲)、郭力豪(27歲)、呂駿豪(20歲)、均17歲的王、李和黃姓被告及僅12歲的男被告被控將一些竹枝放在或擲於大埔墟的鐵路上。另控伍在吐露港公路管有一支鐵筆，呂在大埔廣福邨行人天橋管有一個錘、萬用刀、螺絲批及兩把鉗。12歲的男生另被控在大埔公路元洲仔段一天橋上襲擊執行職務的督察X及管有一支扳手。