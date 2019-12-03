每日一片：停車阻巴士轉彎　躁司機反鬧車長唔識嘢

駕駛人士有時為交通問題發生爭執，不過最重要有道理，聲大不能正確。近日就有司機將車違例停在路邊，更導致一架巴士未能轉彎，不過司機不止未有即時讓路，更粗口怒罵車長，聲稱自己有權「擺車」，又認為車長開車頭「大燈」是不禮貌，要求對方熄燈，因而鬧出笑話。

有網民途經大埔安慈路一個交通燈位時，拍下私家車司機疑因停車問題與車長發生爭執過程。片段可見，私家車停在行人過路處中央，而巴士因不夠位轉入安慈路而停在十字路口。期間私家車司機可能不滿車開「大燈」直射他，連番爆粗求車長關掉大燈，惟車長並無理會。

雙方爭拗期間，私家車司機一度返回私家車欲離開，但眼見車長未有「熄燈」，對自己要求毫無反應，於是威脅稱，「我就唔X開，大家咪唔好開囉」。又指自己將車停在此處沒有問題，並指着路牌稱，「你睇吓依家幾多點先啦，畀擺車㗎」。

不過司機的行徑就惹來網民嘲笑，指他連大燈和高燈都分不清，應該重考筆試。根據法例，駕車人士在黑夜時間或能見度低的情況下，必需亮着車頭大燈。更有網民指，路牌所指的是特定時間允許於該處停車，而非允許泊車，直斥他「老（腦）殘」；有人就認為司機連停車和泊車都分不清，「學咩人揸車？」