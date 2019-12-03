年輕情侶認搶劫的哥　待教導所報告押後判刑

一對年僅17歲及19歲的姊弟戀小情侶，去年9月聯袂搭的士到新界坪輋，扑頭打劫一名的士司機令對方頭破血流，並劫去對方身上650港元現金、兩部手機及手錶等財物，之後逃之夭夭。警方經調查後，在案發後一周拘捕2人。二人今早(3日)在高院承認一項搶劫罪，案件押後至12月17日，等候索取二人的教導所報告，及男被告的精神科醫生報告始判刑，他們還押候判。

兩名被告分別是林兆瑩(女、現年19歲)及鄺卓文(男、現年17歲)。林是香港專業教育學院(IVE)學生，過往有襲擊致造成身體傷害及刑事恐嚇的案底。據了解，林去年因相約他人打籃球，對方爽約，她遂聯同其他人對事主拳打腳踢，恐嚇對方「唔好話畀訓導主任聽同話畀屋企人知或者報警」，否則會打斷對方手腳，林在該次事件被判入更生中心。

鄺過往無案底，中一程度，於去年被捕時無業。辯方透露，鄺患有專注力失調及過度活躍症(ADHD)、讀寫障礙及行為障礙；林亦患有抑鬱症，需定期覆診。

案發於去年9月20日晚上9時，46歲張姓男司機接載兩名被告到新界坪輋上山雞乙，當時2人戴口罩坐在後座。當的士抵埗後，男被告突然用司機座位的安全帶勒住張，女被告3度用錘仔扑張的頭致流血，二人劫走張650港元、手錶及兩部總值約3500港元的手機。張後來報警及送院，醫生證實張的左右頭皮分別有4厘米及3厘米的裂傷，左手臂擦傷。

警方調查後發現，兩被告在案發前曾在上水中心買錘仔及口罩，過程被閉路電視拍下，女被告曾用手機程序預約的士。警誡下女被告稱，是男被告提議打劫在先，因他急需用錢，她與男被告已將手機變賣及分贓。警方在女被告的住所起回事主的手錶。