醫生疑脂肪嫁接術前沒說明風險　遭女病人控專業失德

整形外科專科醫生張永融被指在2013年為一名曾患乳癌的女士進行抽脂及脂肪嫁接手術時，沒有為其提供確切風險評估、沒有闡述有可能乳癌復發的風險、沒有提供其他的醫療方案，及沒有向對方表示當日會有兩名醫生參與手術，被控4項專業失德罪，今(3日)在醫務委員會繼續聆訊。

案情指A女士在2005年確診乳癌，同年在廣華醫院進行乳房切除和乳頭重建手術，張永融正是其中一名為其進行乳頭重建手術的醫生。術後A女士由於乳房大小問題，受到生活和生理上困擾，她在2013年向張求助，自2013年6月開始向張進行3次諮詢，同年的7月17日入住聖保祿醫院，進行身體抽脂、臉部和左胸的注脂手術，惟數月後A女士的左胸出現鈣化，並有硬塊，面部的脂肪開始移位。

醫委會會員今對A女士提問，她指在2005年前於廣華醫院進行手術時，曾表明不用鹽水袋等方法改善胸部外形，但指張醫生沒有在2013年向她簡介除鹽水袋和自體脂肪嫁接外的方法，張也沒有向她清楚解釋手術可能導致的風險。雖然她曾在網上尋找自體脂肪移植的資料，但沒有搜尋到或留意到有關手術的風險或後遺症。

她續稱在2013年7月15日向張進行最後一次資詢，兩日後、同年7月17日即入院，她比原定入院時間晚了55分鐘到達。A女士指出在她已簽署的手術同意書中，沒有寫另一名共同施行手術醫師的名字；但在另一份毋須A女士簽署的入院紙中，卻清晰寫着另一醫生的名字，A女士指自己沒有留意入院紙的內容。

在聆訊的中段，A女士突然指出何昭明醫生在2005年曾參與她的乳房切除手術，而何醫生同時是辯方邀請的專家證人。退庭商議後，代表投訴人的律政人員指出何醫生與張醫生曾同在廣華醫院工作，何為張的上司，若繼續使用何的意見有可能影響聆訊的公正。辯方律師同意下醫委會決定抽走何的報告和作供，待辯方再次邀請專家證人後再審，下次聆訊暫定在明年3月。