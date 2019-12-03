前港腳指仿真草場訓練易受傷　影響職業球員「搵食」

現時職業足球員只會在比賽時才踢真草場，訓練時則用仿真草場。

立法會民政事務委員會今日(3日)就香港足球發展舉行公聽會，港足前隊長、港超球隊香港飛馬助教兼球員陳偉豪指出，真草場與仿真草場的分別大，令到香港的職業球員較「蝕底」。

陳偉豪指出，「鳳凰計劃」成立前後分別不大，因為只集中撥款處理行政及青訓工作，他認為職業足球員應該使用真草場，但現時只會在比賽時才踢真草場，訓練時則用仿真草場，但兩個場地分別對球速有影響，夏天使用仿真草場又會「好辣腳」，長時間使用仿真草場對球員有影響，與外國球隊比賽時較吃虧，反問如何發展到事業。陳續指，使用仿真草場的受傷機會較高，直言受傷對業餘球員影響不大，但職業球員以雙腳「搵食」。

香港飛馬主教練文彼得建議，政府提供「稅務優惠」予港超聯球隊，又指不少體育品牌有意支持本地足球，但缺乏資源無法提供支援，希望藉稅務優惠令商界可投放更多資源。文又指，球場空間大，可分配當中部分地方予球會儲放設施，直言只需要200呎便足夠，詢問康文署可否騰出種植樹木或草的地方。

議員陸頌雄認為要有職業聯賽去支持足球發展，但今年入場人次有大滑坡，據其所知，只得甚少球賽有過千人入場，建議政府可以提供免費門票，認為本地球賽雖不及英超賽事，但同樣有競爭性及觀賞性，或有機會吸納本地球迷。議員楊岳橋則詢問，港隊成員為香港付出努力，若然退役後沒有安心及安身之所並不理想，詢問政府可否協助退役港隊成員，例如提供公屋等福利。

民政事務局體育專員楊德強表示，場地對香港足球發展重要，縱觀過去香港歷史，職業球隊與公眾人士共用場地，有別於外國分開比賽和訓練場，而以往香港曾有球會發展自己的場地，惟即使於香港足球發展最好的七、八十年代時代都未有球會興建新場地，導致現時港超大部分球會都使用政府場地作訓練。

楊續指，今年已提供更多儲物設施，至於康文署現時已分配專用場地予港超球隊，沒有港超球隊無地方練波的情況，當中亦盡量讓球隊安放訓練裝備於球場，但個別場地有所限制，未必能夠在每個球場做到。