男網友涉落藥非禮妙齡女　男友稱到場驚見女友裙下真空

21歲妙齡女子透過社交媒體Instagram認識自稱是教師、但實際任圖書館助理的男網友，兩人見面2次後相約「唱K」，女子期間飲下一杯蔘蜜後感覺乏力，感覺到對方伸手非禮胸部及私處後就失去知覺。女子及後由前來尋人的男友送院並報警。28歲被告鄭棨語其後被捕，他否認施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮及管有第一部毒藥3罪，案件今日(3日)在區院續審。

當晚往尋找女事主X的35歲男友出庭作供，他任職中學老師，與事主相識9年，事主從不飲酒。男友稱去年9月2日晚上得知事主會與被告往卡拉OK，他當晚9時欲聯絡事主卻不果，遂於10時許往卡拉OK尋人。約11時他見被告扶着事主離開，事主狀似喝醉，他感到奇怪又不知被告欲帶事主往何處，於是尾隨2人及以手機攝錄。男友入𨋢前趁機大力「搣」事主背部惟對方沒反應，出𨋢後事主向前跌倒，他見事主沒有穿內褲，驚覺事態嚴重即上前質問。

被告回應聲稱事主喝醉及如廁後內褲下褪至膝蓋，被告遂幫事主脫下內褲放到背包。男友與被告齊扶事主到廁格穿回內褲，男友詢問事主發現她表現迷糊，決定召救護車，他與被告同陪往醫院，男友翌日得知事主的尿液檢驗報告，顯示含安眠藥成分。