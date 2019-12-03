第6期活化計劃納入2新項目　明年4月初截止申請

發展局公布「第6期活化歷史建築伙伴計劃」，供非牟利機構申請，今期有4幢歷史建築被納入申請，但只有2個項目為全新項目，包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群和俗稱「白樓」的霍米園。至於景賢里以及芳園書室均曾納入早前計劃，截止申請日期為2020年4月3日中午12時，預計2021年上半年公布結果。

大潭篤原水抽水站員工宿舍群包括高級員工宿舍、員工宿舍及第2號員工宿舍，這3幢員工宿舍分别於1905年、1907年及1936年落成，供水務署員工使用，確保大潭篤原水抽水站日常運作暢順。3幢員工宿舍於2009年列為法定古迹。

至於霍米園位於荃灣青山公路汀九段，建於1930年代，屬三級歷史建築。建築物由律敦治(Mr. Jehangir Hormusjee Ruttonjee)建成作私人住宅，並由律敦治家族擁有。霍米園於二次大戰後被香港政府購下，並用作公務員宿舍，至1973年財政司曾入住。霍米園由1995年起被改建為機場核心計劃展覽中心。建築物大致上保留了原來面貌，古物諮詢委員會於2010年把其評定為三級歷史建築。

景賢里曾於2011及2013年將納入第3期及第4期活化計劃，可惜最終均揀選不到合適的活化建議，今次再度納入計劃，大宅於2007年8月轉售予上任業主。政府於2008年通過非原址換地方案，把景賢里毗鄰一幅面積相若的土地批予景賢里業主，供私人發展用途，而業主則把大宅和整個地段交予政府。

芳園書室早於2008年納入第1期活化計劃，2013年起由圓玄學院社會服務部將其活化為「旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館」。但由於芳園書室位置偏遠，人流稀少，經營困難，2017年終止營運。其後，政府曾將芳園書室納入第5期活化計劃，但最後流標。發展局今次再度提出活化建議，擬將芳園書室作食肆、圖書館、學校或商店及服務業用途。