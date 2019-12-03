港學生能力續名列前茅　教育界指澳門愈追愈近

香港中文大學教育數據研究中心今(3日)公布學生能力國際評估計劃(PISA)2018年的研究結果。香港學生在閱讀、數學及科學的能力表現繼續名列前茅。

中大教育數據研究中心以隨機抽樣方式邀請152間中學，評估約6037名學生在閱讀、數學和科學素養3方面的能力。結果顯示香港學生的閱讀和數學能力排名全球第4，科學能力排第9，同時顯示女生在各項均較男生有較好表現。香港女生傾向運用較多後設認知技巧，包括理解和記憶、綜合及評估技巧，故在閱讀表現佳於男生，差距高達35分。在數學和科學，香港女生亦較男生高出6分及9分。

中大卓敏教育心理學講座教授侯傑泰指內地成績難以比較，因不是全部省市都會參加，而且每次參加的省市不一；澳門則對香港是警號，其成績愈見進步，由原本與香港差距約40分至現時僅相差數分，甚至超越香港。他再三強調香港科學排名最近有下跌趨勢，如果不努力追上，將來會吃苦。他明言新教育制度下，已很少學生同時修讀物理、化學及生物，但全球愈來愈重視科學發展，必須進行教育檢討。