認毀輕鐵站設施　兩青年入更生中心兼各賠14萬

港鐵職員半夜巡查時發現兩名青年毀壞輕鐵站設施，又用噴漆塗污輕鐵站的閉路電視鏡頭，於是尾隨兩人並報警。他們早前承認3項刑事損壞罪，案件今(3日)在屯門法院判刑，均被判進入更生中心，另須各自向港鐵賠償約14萬港元。

辯方求情稱，17歲被告郭溢朗患有專注力不足、過度活躍症和讀寫障礙等，但成績不俗，師長亦讚他為人孝順富正義感，積極規劃人生。他因社會運動和有年輕人輕生而影響情緒，最終用了不正確的途徑表達理念，感到抱歉內疚，而他已還押88天，已受很大教訓，不會重犯，希望法庭判他非監禁式懲罰。至於15歲被告則有亞氏保加症，為人單純，沒有反社會人格，只是有時難以控制情緒，犯案只因一時衝動，慶幸事件中沒人受傷，同樣已感到後悔。

裁判官認同被告仍年輕，看待社會運動時或會被情感蓋過理智，透過破壞去懲罰港鐵不妥之處，可是他們有預謀下犯案，結果對市民造成不便，提醒他們縱有高尚理念，也不應用非法方式表達，認為本案比一般刑事損壞案嚴重，短期拘押對他們有幫助，故判他們進入更生中心。